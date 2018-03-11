На Херсонщині цивільні особи побились з військовими

У ВМС України наголошують, що усі військовослужбовці, які стали учасниками інциденту, були тверезими.

Поблизу селища Нова Збур'ївка у Херсонській області, де один з підрозділів ВМС охороняє військовий об’єкт, сталась бійка між цивільними особами та військовослужбовцями.

Читайте такожУ Луцьку побилися депутати (фото, відео)Як повідомляє у Facebook прес-служба ВМС ЗС України, інцидент був спровокований тим, що декілька цивільних осіб побили військовослужбовця.

«Декілька цивільних осіб побили військовослужбовця, що спровокувало бійку. Після чого перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння цивільні особи, приїхали на автомобілі марки "BMW" до військового об'єкту, де висловлювались на адресу військових нецензурною лайкою та поводили себе агресивно. У зв'язку із несанкціонованим перетином охоронного периметру, відповідно до службових інструкцій вони були затримані та передані викликаному наряду Національної поліції України», - зазначається у повідомленні.

У ВМС наголошують, що усі згадані військовослужбовці були тверезими.

Наразі зафіксовано тілесні ушкодження як у військовослужбовців, так і у цивільних осіб, матеріали щодо інциденту передали правоохоронцям.

«Щодо зазначеного факту Командуванням Військово-Морських Сил ЗС України та Військовою службою правопорядку проводяться службові перевірки. Юридична оцінка буде надана компетентними правоохоронними органами, після чого винних осіб буде притягнуто до відповідальності», - зазначається у повідомленні.

У лютому повідомлялось, що троє курсантів Харківського інституту танкових військ напали на громадянина Туреччини та пограбували його.