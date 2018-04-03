На Софіївській Борщагівці вночі згоріли п'ять автомобілів

Імовірно, пожежа почалася в сміттєвому баку, потім вогонь перекинувся на автомобілі.

Приблизно в 4 ранку цієї ночі на вулиці Боголюбова (Софіївська Борщагівка) згоріли п'ять автомобілів.

Про це повідомляє "112 Україна". Причина загоряння встановлюється.

Імовірно, пожежа почалася в сміттєвому баку, потім вогонь перекинувся на автомобілі.

Однак думки очевидців розділилися, дехто вважає, що це був навмисний підпал:

"Дехто говорить, що це навмисний підпал, а хтось каже, що бачили і чули, як пожежа почалася в сміттєвому контейнері. Також відзначають, що бачили, як серед ночі виходили власники автомобілів", - сказано в повідомленні.

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Власники автомобілів, які стоять біля пошкоджених машин, почали швидко забирати свої авто, тому що хвилюються, що ця ситуація може повторитися. Відзначається, що запах гару відчувається досі.

Відзначимо, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Раніше в Одеській області вночі спалили Jaguar депутата.