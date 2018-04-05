Стрілянина на Житомирщині: невідомий поранив місцевого депутата

10:30, 05 квітня 2018
Інциденти
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У Новограді-Волинському мало не застрелили депутата / zt.npu.gov.ua

Як повідомляє прес-служба Нацполіції Житомирської області, напад стався близько 20:10 4 квітня, коли підприємець виходив з приміщення спортивного клубу.

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Невідомий у балаклаві здійснив кілька пострілів у бік чоловіка, в результаті чого той отримав проникаючі вогнепальні поранення плеча і непроникаюче – грудної клітини.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство, постраждалого госпіталізували.

Як повідомляє 04141.com.ua, замах було скоєно на депутата Новоград-Волинської міськради Олега Ващенка.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня в місті Коростень Житомирської області в результаті стрілянини в кафе один чоловік загинув, ще один отримав поранення. Це сталося під час сутички між групою чоловіків, в результаті якої двоє з них отримали вогнепальні поранення.

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Теги: #стрілянина#Житомирщина