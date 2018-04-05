В Херсоні у СБУ намагалися відбити "депутата міськради" Євпаторії

Представник президента в АРК також повідомив про "російську п'яту колону" в Херсоні.

У Херсоні група осіб зробила спробу відбити у співробітників СБУ нещодавно затриманого на адмінкордоні з Кримом "депутата міської ради" Євпаторії.

Про це у Facebook повідомив постпред президента в АРК Борис Бабін. Також Бабин заявив про "відсутність належного рівня координації правоохоронних органів".

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"Сьогодні в Херсоні групою осіб була зроблена спроба відбити від працівників ГУ СБУ в АРК нещодавно затриману на КПВВ особу, очевидно активно залучену у встановлення окупаційної влади в Криму, "депутата" окупаційного органу влади в Євпаторії, щодо якої обирали запобіжний захід в херсонському суді. З сумом констатуємо відсутність належного рівня координації правоохоронних органів, що призводить до подібного підняття голови російського п'ятої колони в районах наближених до Криму", - повідомив він.

Раніше у Києві викрили угруповання, яка оформлювала закордонного паспорта бойовикам ОРДЛО.