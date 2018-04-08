Під Києвом у вогні живцем згоріли коні (фото)

На даний момент співробітники ДСНС проводять розслідування, причини пожежі з'ясовують.

Сьогодні, 8 квітня, під Києвом у селі Княжичі сталася пожежа, в якій загинули коні. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Київській області.

"8 квітня о 04:46 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про загоряння в с. Княжичі на вул. Воздвиженська", - повідомили рятувальники.

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Пожежу локалізували о 05:59 і повністю ліквідували о 07:58. Вогнем охопило стайню площею 150 кв. м. У пожежі загинули чотири коня.

На даний момент співробітники ДСНС проводять розслідування, причини пожежі з'ясовують.