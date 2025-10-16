'Томагавки' можуть зробити Росії боляче: The Hill назвав потенційні цілі

"Томагавки" розширять здатності України для далекобійних ударів по військових і енергетичних цілях РФ, але підвищить ризики політичної та військової ескалації.

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що Сполучені Штати можуть направити до України крилаті ракети далекого радіуса дії "Томагавк". Це надало б Києву можливість вражати військові та енергетичні цілі глибоко всередині Росії. Кремль попередив, що такий крок призведе до загострення напруженості у відносинах між Москвою та Вашингтоном, пише The Hill.

Цього тижня Трамп заявив, що "Томагавки" стануть однією з тем під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона, де лідери зустрінуться в п’ятницю.

"Я знаю, що він хоче сказати. Він хоче зброї. Він хотів би мати "Томагавки". Усі інші хочуть, а у нас багато "Томагавків", — сказав Трамп журналістам у вівторок у Білому домі.

Відео дня

Експерти кажуть, що такі ракети, спроєктовані для низьковисотного польоту й уникнення радарів, значно розширили б дальність ураження для ЗСУ. Залежно від модифікації, "Томагавки" можуть сягати дальності до 1600 км, що робить доступними для ударів глибокі російські військові вузли та нафтогазову інфраструктуру.

Потенційні цілі

"Існує величезна кількість потенційних цілей, які Україна може вразити", — сказав Еміль Кастехельмі з Black Bird Group, додаючи, що мішенями можуть стати командні пункти, станції радіоелектронної боротьби, авіабази та логістичні хаби. Це, на його думку, завдало б додаткового тиску на Москву.

Президент Зеленський уже заявляв, що у разі отримання "Томагавків" вони будуть застосовані лише проти військових цілей і не спрямовані проти цивільного населення. Представники українських аналітичних груп також зазначають, що такі удари могли б завдати шкоди ключовим для Росії стартовим майданчикам для ракетних атак по українських містах.

Натомість частина аналітиків вважає, що ризики ескалації перебільшені: Путін, ймовірно, буде уникати прямого конфлікту зі Сполученими Штатами та НАТО.

"Томагавки "покращать здатності України, але не є панацеєю — для ефективності потрібне комплексне планування та підтримка Заходу", — сказала Стейсі Петтіджон з Центру нової американської безпеки.

Адаптація до українських реалій

Військові експерти також підкреслюють, що традиційний спосіб запуску "Томагавків" — із кораблів і підводних човнів — робить їх адаптацію для масового наземного застосування складнішим питанням, хоча наявні у світі практики наземних пускових рішень дають такі можливості.

Аналітики попереджають і про операційну складність: для виконання точних далекобійних ударів потрібні якісні дані розвідки та ретельне планування польотів, що вимагає інфраструктури й координації зі сторони постачальників зброї.

Марк Кансіан із Центру стратегічних та міжнародних досліджень зазначив, що "Томагавки" не перевернуть баланс сил самі по собі, але можуть стати важелем для посилення тиску на Росію й підштовхнути Кремль до переговорів, якщо Київ зможе завдавати болючих ударів по енергетичних цілях.

"Томагавки" для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна може отримати ракети Tomahawk для ударів по Москві та за її межами. Завдяки великій дальності, точності та відносно низькій вартості в порівнянні з пілотованими ударами, "Томагавки" давно є ключовим елементом арсеналу Пентагону.

За понад чотири десятиліття США застосували в бойових діях більше 2 300 "Томагавків". Найновіші версії оцінюються приблизно в 2,5 млн доларів за одиницю.

Вас також можуть зацікавити новини: