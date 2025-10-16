ССО знову вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу

Рівно місяць тому, в ніч на 16 вересня, на цьому російському нафтопереробному заводі вже лунали вибухи і вирувала пожежа.

Сил спеціальних операцій у ніч на 16 жовтня успішно уразили Саратовський нафтопереробний завод в Російській Федерації. Про це йдеться у повідомленні ССО ЗСУ у Telegram.

Зокрема, "Саратовський нафтопереробний завод" – одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснефть".

Відзначається, що обсяг переробки нафти станом на 2020 рік – 7,2 млн тонн, у 2023 році – 4,8 млн тонн.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога", - наголошується у повідомленні.

Удари по російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, Саратовський НПЗ вже неодноразово атакували українські дрони. Зокрема, у ніч на 16 вересня в районі НПЗ були зафіксовані вибухи та виникла пожежа.

Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо.

