На Вінниччині під час спалювання сміття у багатті згоріла 8-місячна дівчинка

Матір дитини на кілька хвилин відволіклася і залишила візочок неподалік багаття. Коляска покотилася з пагорба у багаття. Від отриманих опіків дівчинка загинула на місці події.

В с. Михайлівка Ямпільського району Вінницької області на території одного з приватних домогосподарств під час спалювання сміття у багатті згоріла 8-місячна дитина.

Як повідомили УНІАН у Відділ комунікації поліції Вінницької області, 11 квітня 21-річна матір дитини на кілька хвилин відволіклася і залишила візочок неподалік багаття. В цей час коляска покотилася з пагорба у багаття. Матір не встигла врятувати дитину. Від отриманих опіків дівчинка загинула на місці події.

Читайте такожУ Києві горів склад, пожежники винесли з вогню декілька газових балонів (фото, відео)

За попередньою інформацією, сім’я, в якій виховується двоє малолітніх дітей, характеризується позитивно. Батько дітей перебуває на заробітках.

Обставини трагічного випадку з'ясовують працівники поліції в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

Такий злочин карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Харкові горіла багатоповерхівка: людей витягали через вікна, одна жінка загинула.