У Харкові горіла багатоповерхівка: людей витягали через вікна, одна жінка загинула (фото)

Через пожежу на першому поверсі виникло сильне задимлення, що розповсюдилось сходовою клітиною на верхні поверхи.

У Харкові вночі сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на пр. Гагаріна, 211, внаслідок якої загинула жінка.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 6 квітня о 03:48. З повідомлення стало відомо про загоряння у квартирі на першому поверсі.

До місця події прибуло 2 відділення рятувальників. Під час проведення розвідки вони встановили, що в результаті горіння виникло сильне задимлення, що розповсюдилось сходовою клітиною на верхні поверхи. Виникла реальна загроза мешканцям цілого під’їзду.

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«Оцінивши ситуацію, керівник гасіння пожежі викликав додаткові сили та засоби, на допомогу прибули ще 2 автоцистерни, 1 спеціальний рятувальний автомобіль, автодрабина, база газодимозахисної служби та штаб пожежогасіння. Загалом до рятування людей та ліквідації вогню було залучено близько 30 рятувальників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що головною задачею вогнеборців було врятувати людей від отруєння димом. Для цього встановили 2 автодрабини та сформували 6 ланок газодимозахисників, які почали видаляти дим зі сходової клітини, шукати мешканців та виводити їх на свіже повітря.

Загалом за допомогою автодрабин з вікон квартир з 6-по 9 поверхи врятовано 10 чоловік, з яких 2 — діти. Сходами бійці ДСНС врятували ще 8 осіб, серед яких також 1 дитина. Ще 11 мешканців самостійно евакуювалися під наглядом рятувальників.

«Вогонь охопив одну з кімнат двокімнатної квартири на площі 25 кв.м. О 05:12 рятувальники локалізували пожежу, о 06:30 – ліквідували її. Під час обстеження квартири на кухні було виявлено тіло загиблої жінки, 1937 року народження. Причина виникнення займання наразі з’ясовується», – повідомили у ДСНС.