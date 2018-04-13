На одеському пляжі сталася масштабна пожежа у ресторані (фото)

За словами очевидців, пожежу намагаються загасити співробітники ресторану за допомогою морської води. На місце вже прибуло кілька розрахунків ДСНС.

У курортній зоні Одеси горить популярний ресторан «Пісок».

Як повідомили УНІАН у патрульної поліції Одеси, повідомлення про займання ресторану, розташованого на 13-й станції Великого Фонтану, надійшло близько 11.00. Наразі на місці працюють рятувальники.

За словами очевидців, масштабну пожежу намагаються загасити співробітники ресторану, розташованого на узбережжі Чорного моря, за допомогою морської води. На місце вже прибуло кілька розрахунків ДСНС.

Прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області цю НП поки що не коментує.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня минулого року в Одесі згорів дитячий табір "Вікторія". Внаслідок пожежі загинуло троє дітей.

Загалом суд Одеси визнав постраждалими у справі щодо пожежі 78 осіб.