Cуд визнав постраждалими у справі щодо пожежі в таборі «Вікторія» 78 осіб

До постраждалих віднесли, зокрема, дітей, які перебували під час пожежі у згорілому корпусі табору.

Київський районний суд Одеси визнав постраждалими у справі щодо пожежі в таборі «Вікторія» 78 осіб.

Як повідомили УНІАН у суді, відповідне рішення ухвалено на засіданні 10 квітня.

Як розповіли в центрі правового моніторингу «Гідність», напередодні відбулося підготовче засідання у справі директора Петроса Саркісяна, під час якого адвокат постраждалої сторони заявив відвід двом його адвокатам - Ігорю Карпову і Жанні Потаповій. Як виявилося, Карпов і Потапова раніше представляли інтереси також заступника Саркісяна Тетяни Ланіної, яка у цій справі проходить як свідок. Суддя ухвалив рішення відмовити в задоволенні цього клопотання.

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У рамках засідання з правами ознайомилися постраждалі, які раніше на суд не з'явилися. Загалом у цій справі постраждалими визнано 78 осіб, зокрема й діти, які перебували під час пожежі в згорілому корпусі.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня 2017 року, що спричинило загибель трьох дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за статтею 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з НП було затримано директора комплексу Петроса Саркісяна і виховательку Наталію Янчик (Цокур), яка за функціональними обов'язками повинна відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу під поручительство народних депутатів, Саркісян перебуває в СІЗО. Стосовно обох досудове розслідування завершено. Також завершено розслідування щодо двох посадових осіб місцевого підрозділу ДСНС.

Крім того, серед фігурантів - колишній віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько. 3 жовтня правоохоронці провели обшуки за місцем її проживання, якій цього ж дня було повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка призвела до загибелі дітей. Чиновницю було звільнено за власним бажанням через кілька днів після трагедії. 11 жовтня суд обрав Цвірінько запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.