"Це було місиво": постраждалі у гучній ДТП у Кривому Розі розповіли про те, що трапилося

У чотирьох постраждалих осіб є загроза для життя. У них важкі травми.

Криворіжці, які вижили у жахливій ДТП, яка сталася 17 квітня, розповіли деталі аварії.

Слова постраждалих наводить "Перший криворізький".

«Я дивлюся, а він летить 100 кілометрів на годину, напевно. Таке місиво. Дуже сильний удар. Я впав на жінку. Вона, напевно, вже була мертва. У мене подих перехопило. Хвилини 3 не міг дихати», - розповів постраждалий під час аварії криворіжець Сергій.

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З понівеченої маршрутки чоловіка витягали за комір. Його госпіталізували в травматологію з переломом хребта.

Юрій, інший постраждалий під час ДТП, каже, що маршрутка була забита, в салоні були і стоячі пасажири: «Я їхав стоячи і задрімав. Отямився вже в "швидкій". Я не міг зрозуміти, що ж сталося». У чоловіка перелом ноги.

Юрій Пашков, завідувач відділення політравми 2-ї міськлікарні, розповів, що в чотирьох осіб є загроза для життя. У них важкі травми.

Як повідомляв УНІАН, вчора вранці у Кривому Розі сталася велика аварія, в результаті яких 8 людей загинуло, 18 травмовано. Близько 5.53 ранку на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО зіткнулися автомобіль Маzdа, маршрутний мікроавтобус та автобус, що перевозив працівників одного з підприємств. Завтра у Кривому Розі оголошено День жалоби.