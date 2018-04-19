У Києві на пенсіонерку впав металевий лист обшивки з новозбудованого ТРЦ (фото)

За словами очевидців, жінка отримала травму голови, її госпіталізували.

У Києві на проспекті Перемоги, 26 (біля станції метро «Політехнічний інститут»), з нового ТРЦ «Smart Plaza» вітром зірвало лист металу, який травмував літню жінку, що проходила поруч.

Читайте такожВ Одеській області трирічну дівчинку вбило могильною плитою

Про це у Facebook повідомляє «Киев оперативный». Користувачі соцмережі у коментарях повідомили, що жінку госпіталузівали.

У спільноті «Я люблю Киев», в той же час, уточнюють, що жінка отримала травму голови.

Нагадаємо, у лютому в аквапарку в київському торговому центрі частина даху впала на дитину.