У Києві на пенсіонерку впав металевий лист обшивки з новозбудованого ТРЦ (фото)
13:30, 19 квітня 2018Інциденти
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За словами очевидців, жінка отримала травму голови, її госпіталізували.
У Києві з ТРЦ вітром зірвало металевий лист, який травмував пенсіонерку / Facebook, Я люблю Киев
У Києві на проспекті Перемоги, 26 (біля станції метро «Політехнічний інститут»), з нового ТРЦ «Smart Plaza» вітром зірвало лист металу, який травмував літню жінку, що проходила поруч.
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Про це у Facebook повідомляє «Киев оперативный». Користувачі соцмережі у коментарях повідомили, що жінку госпіталузівали.
У спільноті «Я люблю Киев», в той же час, уточнюють, що жінка отримала травму голови.
Нагадаємо, у лютому в аквапарку в київському торговому центрі частина даху впала на дитину.
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