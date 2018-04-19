У Києві на пенсіонерку впав металевий лист обшивки з новозбудованого ТРЦ (фото)

13:30, 19 квітня 2018
Інциденти
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У Києві з ТРЦ вітром зірвало металевий лист, який травмував пенсіонерку / Facebook, Я люблю тебя Киев

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Про це у Facebook повідомляє «Киев оперативный». Користувачі соцмережі у коментарях повідомили, що жінку госпіталузівали.

У спільноті «Я люблю Киев», в той же час, уточнюють, що жінка отримала травму голови.

Нагадаємо, у лютому в аквапарку в київському торговому центрі частина даху впала на дитину.

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Теги: #Київ#пенсіонер