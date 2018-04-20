На Харківщині лісник виявив 70 боєприпасів часів Другої світової війни

Експерти встановили, що знайдені ручні гранати, мінометні міни та снаряди небезпечні для людей.

У Харківській області неподалік села Огірцеве лісник виявив 70 боєприпасів часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, 18 квітня до Вовчанського відділу поліції надійшла інформація від місцевого 56-річного лісника про виявлення підозрілих предметів.

За відомостями поліції, на відстані двох кілометрів від села в лісі він побачив металеві предмети, схожі на снаряди. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції, експерти та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Інформація підтвердилася – на місці вони виявили 15 ручних гранат, 15 міномонетних мін та 40 снарядів різних видів.

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Експерти встановили, що знайдені ручні гранати, мінометні міни та снаряди небезпечні для людей.

Працівники Вовчанського відділу поліції забезпечили охорону вибухонебезпечних предметів. Вирішується питання про подальше знищення на спеціальному підривному майданчику.

Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.