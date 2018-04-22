В Чорнобильській зоні затримали ще одну групу "сталкерів"

Стосовно правопорушників складено адміністративні матеріали за порушення вимог режиму радіаційної безпеки.

В Чорнобильській зоні затримано чергову групу "сталкерів".

Як повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України, громадян України, які незаконно потрапили на територію зони відчуження, виявили напередодні прикордонники Житомирського загону.

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«Військовослужбовці відділу «Іванків» спільно з представниками Національної поліції на околиці населеного пункту Дитятки, що на Київщині, затримали чотирьох українців, які незаконно потрапили до зони відчуження з метою екстремального туризму», - йдеться у повідомленні.

Стосовно правопорушників складено адміністративні матеріали за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, додали у відомстві.

Нагадаємо, в листопаді минулого року у Чорнобильській зоні на військовому об'єкті загинув сталкер з Білорусі.