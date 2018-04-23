У Львові фанати київського "Динамо" побили водія маршрутки

47-річного водія із тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню.

У Львові футбольні фанати після закінчення поєдинку між командами «Динамо» (Київ) – «Верес» (Рівне), який 22 квітня відбувся на стадіоні «Арена Львів», побили водія маршрутного автобуса.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції області, 22 квітня, близько 20.00, надійшло повідомлення про те, що на вулиці Стрийській невідомі побили водія маршрутного автобуса.

«Поліцейські встановили, що футбольні фанати, після закінчення матчу, самовільно відчинили двері в маршрутний автобус №3-а, який стояв на кінцевій зупинці, що неподалік стадіону, і під час конфлікту з водієм побили його. 47-річного водія із тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню», - зазначається у повідомленні.

Як поінформували у поліції, восьмеро учасників конфлікту було опитано у відділі поліції, усі вони жителі Києва віком 18 – 21 років, які приїхали вболівати на футбольний матч.

Читайте такожУльтрас "Карпат" побилися з поліцейськими на вокзалі в Одесі – чотирьох осіб затримано

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до чотирьох років.

22 квітня на стадіоні «Арена Львів» відбувся поєдинок між командами «Динамо» (Київ) і «Верес» (Рівне). Перемогу отримала київська команда з рахунком 4:1.

Раніше повідомлялися, що сталися сутички на матчі "Маріуполь"-"Динамо". Фанати на трибунах запалили димові шашки та застосували петарди, постраждали 9 поліцейських.