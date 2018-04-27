В Україні зросла кількість ДТП за участю авто на "євробляхах" (відео)

Це більше 6% від усіх аварій, які сталися на території України.

У 2017 році відбулося трохи більше 10 тисяч ДТП за участю автомобілів на "єврономерах". Це більше 6% від усіх аварій, які сталися на території України.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Олексій Білошицький.

За його словами, за підсумками першого кварталу цього року кількість ДТП з "євробляхами" зросла вже до 8,5% від загальної кількості.

Читайте такожІмпорт вживаних автомобілів до України за рік зріс утричі

"Що стосується правопорушень, які скоюються на авто з іноземною реєстрацією, то, проаналізувавши динаміку 2017 і 2018 років, можна сказати, що динаміка в бік негативу є. Збільшується кількість адміністративних правопорушень", - сказав Білошицький.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв протягом місяця врегулювати питання розмитнення автомобілів на "єврономерах", ввезених в країну без сплати мита, якщо Верховна Рада надасть уряду відповідні повноваження.