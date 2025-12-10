Україна має дати законні відповіді на кожне відповідне питання, зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками Верховної Ради України на тему виборів в Україні. Про це він повідомив під час свого вечірнього звернення.

"Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, і якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні – про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен", – зазначив Зеленський.

Він додав, що очікує на пропозиції щодо цього питання від народних депутатів України.

"Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде", – додав Зеленський.

Питання виборів в Україні: важливі новини

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна провести вибори. За його словами, в Україні "використовують війну" нібито для того, щоб не проводити вибори.

У відповідь на це президент України заявив, що готовий до проведення виборів. Але водночас він зауважив, що США та країни Європи мають допомогти забезпечити безпеку в умовах, коли Росія не припиняє повномасштабну війну проти України.

