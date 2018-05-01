У Карпатах дорогою до Говерли загинув турист з Хорватії

Загиблий піднімався на гору у складі туристичної групи з 12 осіб, обставини його смерті встановлюються.

У Карпатах дорогою до Говерли загинув іноземець.

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Як повідомили кореспондента УНІАН в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, вчора, 30 квітня турист із міста Дніпро на гірській стежці під час сходження на гору Говерлу виявив непритомного туриста-іноземця.

Він зателефонував до рятувальників, які знайшли тіло 66-річного жителя міста Вараждін (Республіка Хорватія). Відомо, що загиблий піднімався на гору у складі туристичної групи з 12-ти осіб.

Обставини та причина смерті чоловіка встановлюються.

Раніше повідомлялось, що у Львові працівники поліції розслідують обставини загибелі 36-річного іноземця, який 17 квітня загинув внаслідок падіння з вікна п’ятого поверху житлової багатоповерхівки.