У Львові іноземець впав з п’ятого поверху і загинув

У Львові працівники поліції розслідують обставини загибелі 36-річного іноземця, який 17 квітня загинув внаслідок падіння з вікна п’ятого поверху житлової багатоповерхівки.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій головного управління Національної поліції у Львівській області, 17 квітня о 17.10 надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Петра Панча виявлено тіло чоловіка. Встановлено, що загиблим є 36-річний іноземець, який минулого року приїхав до Львова у справах бізнесу. Чоловік загинув від травм внаслідок падіння з п’ятого поверху квартири, яку він орендував.

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Призначено ряд експертиз. За попередньою версією, іноземець вчинив самогубство. Відпрацьовуються також інші версії загибелі чоловіка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел у правоохоронних органах, загиблим є громадянин США.

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