У Львові іноземець впав з п’ятого поверху і загинув
Призначено ряд експертиз. За попередньою версією, іноземець вчинив самогубство. Відпрацьовуються також інші версії загибелі чоловіка.
У Львові працівники поліції розслідують обставини загибелі 36-річного іноземця, який 17 квітня загинув внаслідок падіння з вікна п’ятого поверху житлової багатоповерхівки.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій головного управління Національної поліції у Львівській області, 17 квітня о 17.10 надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Петра Панча виявлено тіло чоловіка. Встановлено, що загиблим є 36-річний іноземець, який минулого року приїхав до Львова у справах бізнесу. Чоловік загинув від травм внаслідок падіння з п’ятого поверху квартири, яку він орендував.
Читайте такожНа Львівщині водій наїхав на підлітка та втік з місця ДТП
Призначено ряд експертиз. За попередньою версією, іноземець вчинив самогубство. Відпрацьовуються також інші версії загибелі чоловіка.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел у правоохоронних органах, загиблим є громадянин США.
Раніше на Львівщині водій-іноземець на смерть збив пішохода.