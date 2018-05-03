Хотіли добити молотком у голову: "кіборг" розповів про напад на нього в Києві

Після нападу бійцю провели операцію. Зараз він перебуває в лікарні.

Боєць АТО Дмитро Іващенко (Вербич) розповів деталі скоєного на нього нападу увечері 2 травня.

За його словами, на нього напали п’ятеро людей близько 7 вечора у Подільському районі столиці, передає Громадське радіо.

"Я відчув удар в спину і ще не зрозумів, що сталося. Коли розвернувся назад – отримав із газового балону дуже потужний струмінь в очі, майже одразу перестав бачити", — розповів боєць.

Потім хлопець відчув, що його оточують та спробував втекти. "Бачу, що не втечу, ноги не слухаються. Розвертаюсь і починаю відбиватися. Ліве око трохи відкрилось, починаю ним бачити: зліва двоє озброєних чоловіків, в одного ніж, в іншого, здається, молоток. Їхні удари я збиваю рукою, після чого справа летить молоток, і я відстрибую", — розповідає Дмитро.

Читайте також"Вдарили ножем у спину": стало відомо про стан "кіборга", на якого напали у Києві

За його словами, удар молотка чітко був направлений в голову, однак йому вдалося відстрибнути. Згодом хлопець відступив до арки, де отримав ще серію ударів.

Він розповідає, що відбивався, після чого нападники вирішили втекти з місця.

"Я відступаю в арку, далі йде серія ударів, я відбиваюсь, вони бачать, що справа затягується, у них не виходить закінчити справу і тоді втікають", — каже Іващенко.

Він також розповідає, що серед нападників було двоє дівчат, одна з яких знімала на відео процес. За словами Дмитра, дівчата забрали його сумку, яку відірвало в процесі бійки. Потім хлопець помітив, що на спині у нього глибока рана.

За словами Іващенка, він здогадується, що напад може бути пов’язаний з його участю в АТО. "Я був вдягнений у футболку з Ісою Мунаєвим, героєм України, та у військові шорти та панаму. Думаю, що на це зреагували", - розповів хлопець.

Дмитро Іващенко каже, що раніше у нього не було конфліктів та погроз. 2 травня бійцю провели операцію. За прогнозами медиків, в лікарні він перебуватиме близько тижня.

Нагадаємо, п’ятеро осіб напали у Києві на колишнього бійця АТО, захисника ДАПу Дмитра Іващенка (Вербича). Поліція оприлюднила відео нападу.