Міноборони: жителям Балаклії нічого не загрожує, сховища боєприпасів у безпеці

09:39, 04 травня 2018
Інциденти
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На місці працюють бійці ДСНС / фото mvs.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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«Місцевим мешканцям нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, станом на 8:30 п’ятниці відсутнє горіння трави на нерозмінованому технічному майданчику.

«Наразі пожежні розрахунки ЗСУ та ДСНС, 4 пожежні танки, дві інженерні машини розгородження та інша пожежна техніка здійснюють контрольні заходи на місці події. Авіацією ДСНС проводиться контрольна проливка території: здійснено 6 скидів води літаком Ан-32, 2 скиди вертольотом Мі-8», - зазначили в Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня о 13:40 у Балаклії, на технічній території військової частини «65 Арсенал» Міністерства оборони України, виникло загорання сухої трави з подальшими поодинокими вибухами боєприпасів на площі близько 35 га.

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Теги: #вибухи#Балаклія