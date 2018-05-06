В Одесі екстрено приземлився літак, який прямував до Греції

Це сталося через стан здоров'я однієї з пасажирок, жінку було терміново доставлено до медичного закладу.

Пасажирський літак, що прямував з Києва до Греції, змушений був здійснити екстрену посадку в міжнародному аеропорту Одеси через стан здоров'я однієї з пасажирок, громадянки України.

Про це повідомив радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook.

«Півгодини тому пасажирський літак, що прямував з Києва до Греції, змушений був здійснити екстрену посадку в міжнародному аеропорту Одеса через стан здоров'я однієї з пасажирок, громадянки України, якій стало зле», - написав він.

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За словами Форостяка, жінку терміново доставили до медичного закладу, «а літак продовжив подорож без неї».

Раніше в аеропорту Торонто кроха-єнот зірвав рейс літака.