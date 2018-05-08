У Новомосковську Дніпропетровської області на шкільній лінійці стало зле 19 учням

Відомо, що шкільну їдальню діти цього дня ще не відвідували. На місці працюють правоохоронці та спеціалісти ДСНС.

У Новомосковську (Дніпропетровська область) на шкільній лінійці, приуроченій до Дня пам'яті та примирення, що проходила у загальноосвітній школі №6, раптово стало зле 19 учням.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, керівництво одразу викликало рятувальників та медиків.

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Відомо, що шкільну їдальню діти цього дня ще не відвідували. Діти відчули запаморочення, у 18-ти дітей лікарі діагностували вегетосудинний пароксизм, госпіталізувати їх не довелося. Одну дитину бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала з невротичною реакцією - стан після втрати свідомості. На місці працюють правоохоронці та спеціалісти ДСНС.