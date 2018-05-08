На Одещині злодій жорстоко вбив ветерана Другої світової війни

Поліція затримала зловмисника, йому оголошено підозру в умисному вбивстві.

В Одеській області правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 93-річного ветерана Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, напередодні до чергової частини Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що в селі Вільне зловмисник проник до приватного будинку 93-річного пенсіонера і жорстоко побив його.

Пенсіонера доставили до лікарні, де він від отриманих тілесних ушкоджень помер, не приходячи до тями.

Читайте такожУ Києві на вокзалі чоловікові встромили ножа в голову через зауваження - ЗМІНа місці події слідчо-оперативна група поліції встановила, що один із сусідів постраждалого, перебуваючи у себе на подвір‘ї, почув шум. Щоб перевірити, що відбувається, чоловік покликав ще одного сусіда, разом з яким пішов у будинок ветерана.

«Там вони побачили свого односельця і господаря будинку, який лежав на підлозі... Сусіди негайно викликали «швидку» і поліцію. У цей момент вони намагалися затримати зловмисника, але йому вдалося втекти», - розповіли в главку.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисник хотів забрати у ветерана два піджаки, але постраждалий вчинив опір.

Поліцейські встановили місцеперебування 33-річного підозрюваного і затримали його в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.2 п.6 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне, згідно із санкції вищевказаної статті, йому може загрожувати довічне ув'язнення. Розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, під Києвом проводи до армії закінчилися вбивством школяра.