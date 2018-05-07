Під Києвом проводи до армії закінчилися вбивством школяра: його зарізав друг (фото)

Усі обставини події наразі з’ясовує поліція. На місці трагедії вилучено знаряддя злочину – розкладний ніж.

У селі Петропавлівська Борщагівка Київської області 16-річний учень завдав смертельного ножового поранення у груди своєму 15-річному товаришу.

Відомо, що того вечора компанія проводила до армії знайомого. Подію святкували у місцевому кафе. Сварка та бійка між двома неповнолітніми сталася на вулиці близько опівночі, передає прес-служба поліції Київщини.

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Швидку допомогу та поліцію викликала місцева жителька. Люди намагалися надати першу домедичну допомогу потерпілому. Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть хлопця.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Хлопець затриманий в порядку ст.208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області знайшли тіло 14-річного вихованця будинку сімейного типу, який зник безвісти у січні поточного року.