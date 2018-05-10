Знесення пам'ятника Жукову в Харкові: поліція затримала журналістку і націоналіста

Після допитів Ганну Прокошеву і голову націоналістичної організації "Фрайкор" Георгія Тарасенка відпустили додому.

9 травня харківські правоохоронці затримали журналістку Анну Прокошеву і керівника націоналістичної організації "Фрайкор" Георгія Тарасенка у справі про знесення монумента Жукова на проспекті Петра Григоренка.

Про це обидва фігуранти повідомили на своїх сторінках в Facebook, повідомляє Newsroom.kh.ua.

За словами дівчини, 8 травня до неї додому приходили співробітники МВС в цивільному одязі і заявили, що вона проходить у справі про пошкодження погруддя радянського маршала, а на наступний день шестеро правоохоронців затримали її і доставили у відділ поліції.

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Її захисник розповів, що журналістка проходила у справі про хуліганство як підозрювана, однак потім її статус був змінений на свідка. При цьому, стверджує адвокат, при затриманні правоохоронці допустили ряд порушень: зокрема, хапали дівчину за руки і чинили тиск, чим завдали їй психологічну травму. У зв'язку з цим юрист вручив слідчим заяву про злочин.

В цей же день був затриманий і голова націоналістичної організації "Фрайкор", на сторінці якої були опубліковані фотографії поваленого пам'ятника. За словами Георгія Тарасенка, біля двору будинку його зустріли 12 оперативників і доставили в райвідділ, однак після тригодинного "спілкування" відпустили.

Як повідомлялося, пам'ятник радянському маршалу Жукову було пошкоджено вночі 6 травня, проте вже вранці наступного дня комунальники відновили монумент.