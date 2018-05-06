У Харкові вночі намагалися знести бюст маршалу Жукову (фото)
15:31, 06 травня 2018Інциденти
1463 0
Кернес закликав керівництво місцевої поліції взяти під цілодобову охорону всі пам'ятники, монументи, братські поховання тих, хто боровся з фашизмом.
У Харкові минулої ночі невідомі спробували зруйнувати бюст СРСР маршалу Георгію Жукову.
Про це повідомив міський голова Харкова Геннадій Кернес у Facebook. За його словами, «сьогодні вночі «доморощені декоммунізатори» знову спробували плюнути в пам'ять про своїх дідів і прадідів, які пройшли Другу світову війну, - спробували зруйнувати бюст Жукова».
Читайте такожУ Києві затримали викрадачів бронзового погруддя Лесі Українки
Він зазначив, що бюст відновлено. У зв'язку з цим він закликав керівництво місцевої поліції взяти під цілодобову охорону всі пам'ятники, монументи, братські поховання тих, хто боровся з фашизмом.
Раніше в Києві вкрали бронзовий бюст Лесі Українки з дому-музею.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter