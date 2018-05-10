У Запоріжжі сталася масштабна ДТП: зіткнулися 10 авто і маршрутка (фото, відео)

Обставини події з'ясовуються. На місці ДТП працюють медики, правоохоронці.

За попередньою інформацією, у Запоріжжі зіткнулися близько 10 авто та маршрутка.

ДТП сталася на пр. Соборному, передає 061. За попередньою інформацією, троє госпіталізовані.

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"Дві людини перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, ще одна - у тяжкому стані. Дитина була доставлена у дитячу обласну лікарню, водій "Хюндай" та ще один пасажир - у п'яту міську. На місці події працювали дві бригади швидкої допомоги", - прокоментував голова незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.

Аварію спровокував водій Lexus, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Його затримали правоохоронці.

Співробітники ДСНС змили паливо з дороги з метою запобігання вибуху.

Як повідомляв УНІАН, вранці 4 травня в Дніпрі на вулиці Космічній близько 10:00 сталася масштабна ДТП. Фура, навантажена трубами, їхала вниз по вулиці Космічній і на великій швидкості знесла рекламний борд, а також протаранила 13 автомобілів на парковці біля супермаркету «АТБ».