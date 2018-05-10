Поблизу Львова спалили табір ромів - омбудсмен

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова вимагає від Головного управління Національної поліції у Львівській області вжити заходів у зв’язку з підпалом поселення.

Поблизу Львова спалили табір ромів. У результаті цього було знищено майно ромів, а самі жителі табору були змушені залишити поселення.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Згідно з повідомленням, отриманим від громадських активістів, 9 травня 2018 року невідомими особами було спалено ромський табір, розташований поруч із смт. Рудне Залізничного району м. Львова. У результаті цього було знищено майно ромів, а самі жителі табору були змушені залишити поселення», - сказано у повідомленні.

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У зв’язку з цим уповноваженим направлено запит до керівництва Головного управління Національної поліції у Львівській області з проханням вжити заходів реагування відповідно до вимог законодавства за означеними фактами, а також гарантувати публічну безпеку і порядок у смт. Рудне Залізничного району Львова.

«Водночас викликає занепокоєння уповноваженого з прав людини продовження тенденції до збільшення кількості інцидентів на ґрунті нетерпимості щодо представників ромської національної меншини. Так, на контролі уповноваженого продовжує перебувати провадження щодо спалення табору ромів на Лисій горі у м. Києві радикально налаштованими особами», - зазначається у повдіомленні.

На переконання Денісової, такі прояви ксенофобії потребують особливої уваги з боку правоохоронних органів, зокрема, більш ретельного розслідування, а також вжиття заходів превентивного характеру щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір циган на Лисій горі в Голосіївському районі Києва.

Поліція Києва розслідує кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу – «Навмисне пошкодження майна шляхом підпалу» та «Хуліганство».