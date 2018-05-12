На пункті пропуску "Мар'їнка" затримали авто з контрабандними $76 тисячами - ООС

Участь у затриманні брали співробітники фіскального наряду ДФС України зі складу Об'єднаних сил спільно з працівниками Державної прикордонної служби.

У п'ятницю, 11 травня, близько 18.00 на КПВВ “Мар'їнка” було затримано автомобіль в якому приховано перевозилися готівкові грошові кошти в сумі 76 500 доларів США.

Участь у затриманні брали співробітники фіскального наряду ДФС України зі складу Об'єднаних сил спільно з працівниками Державної прикордонної служби, повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

"Вказані дії було припинено. Порушник та грошові кошти встановленим порядком передані співробітникам СБУ зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні

В ООС зазначили, що дана робота була проведена в рамках виконання розпорядження Командувача об'єднаних сил щодо посилення роботи по припиненню контрабанди як явища в районі проведення ООС.

Як повідомляв УНІАН, кількість стаціонарних блокпостів на сході країни буде зменшено, але буде створено 106 додаткових патрулів, що дозволить збільшити поліцейську присутність у віддалених населених пунктах.