В Одесі горить паркінг багатоповерхівки: дим проникає в квартири на дев`ятому поверсі (відео)

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

На підземному паркінгу багатоповерхового будинку на розі вулиць Зоопаркова і Говорова в Одесі сталася пожежа.

За словами очевидців, дим від пожежі проникає у квартири навіть на сьомому і дев'ятому поверхах, повідомляє "Думська".

Зараз на місці пожежі працюють пожежники. За інформацією ДСНС, горіла одна машина. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

З будинку на вулиці Маршала Говорова евакуювали людей. На даний момент вогонь вдалося локалізувати. На час гасіння пожежі в сусідніх будинках відключили електрику і воду.

Відео Антон Кавчук

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