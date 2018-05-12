В Одесі горить паркінг багатоповерхівки: дим проникає в квартири на дев`ятому поверсі (відео)
12:21, 12 травня 2018Інциденти
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За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
В Одесі горить підземна парковка елітної багатоповерхівки / скріншот з відео
На підземному паркінгу багатоповерхового будинку на розі вулиць Зоопаркова і Говорова в Одесі сталася пожежа.
За словами очевидців, дим від пожежі проникає у квартири навіть на сьомому і дев'ятому поверхах, повідомляє "Думська".
Зараз на місці пожежі працюють пожежники. За інформацією ДСНС, горіла одна машина. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
З будинку на вулиці Маршала Говорова евакуювали людей. На даний момент вогонь вдалося локалізувати. На час гасіння пожежі в сусідніх будинках відключили електрику і воду.
Відео Антон Кавчук
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