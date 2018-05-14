У Польщі перекинувся автобус з українцями

В результаті інциденту постраждала одна людина. Їй надали допомогу на місці.

У Лудзькому воєводстві автобус міжнародного сполучення, яким подорожували іноземці, в основному громадяни України, впав у рів і перекинувся на бік.

Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на портал kontakt24.tvn24.pl.

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ДТП сталася в неділю увечері між транспортними розв'язками міст Зґеж і Стрикув на 353 кілометрі автостради A2, на смузі руху в напрямку Варшави.

Автобус їхав зі Щецина в Чернівці. Їм подорожувало 28 осіб. «Всі вони іноземці, в основному українці», - сказав в бесіді з порталом Kontakt 24 штабний сержант Роберт Боровський з поліції в місті Зґеж.

Він сказав, що з невідомих причин автобус з'їхав на смугу зелених насаджень, впав у рів і перекинувся на бік. Пасажири самостійно вийшли з транспортного засобу. В результаті інциденту постраждала одна людина. Йому надали допомогу на місці.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові сталася ДТП за участю поліції.