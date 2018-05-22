На Закарпатті загорілася електричка з пасажирами (фото)

16:26, 22 травня 2018
Інциденти
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На Закарпатты загорылася електричка / фото zk.dsns.gov.ua

Як повідомили у прес-центрі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій, на момент пожежі у поїзді знаходилися люди, їх евакуювали до прибуття рятувальників.

фото zk.dsns.gov.ua

"Загорання, що виникло під час зупинки на станції помітив машиніст. Він відчепив вагон-кабіну машиніста та разом з іншими працівниками організував евакуацію людей, що на той момент  знаходились у вагонах. Також, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів залізничники організували гасіння пожежі за допомогою вогнегасників", - йдеться у повідомленні ДСНС.  

За даними рятувальників, травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає. До ліквідації пожежі було залучено 9 вогнеборців та два спецавтомобілі.

Наразі рух залізницею повністю відновлено.

фото zk.dsns.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, на Прикарпатті потяг розчавив автомобіль на переїзді, є жертви.

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Теги: #Закарпаття#пожежа#потяг