На Закарпатті загорілася електричка з пасажирами (фото)

Пожежу помітили під час зупинки на станції.

У с. В. Бакта Берегівського району Закарпатської області виникла пожежа в приміському потязі Королеве - Батьово.

Як повідомили у прес-центрі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій, на момент пожежі у поїзді знаходилися люди, їх евакуювали до прибуття рятувальників.

"Загорання, що виникло під час зупинки на станції помітив машиніст. Він відчепив вагон-кабіну машиніста та разом з іншими працівниками організував евакуацію людей, що на той момент знаходились у вагонах. Також, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів залізничники організували гасіння пожежі за допомогою вогнегасників", - йдеться у повідомленні ДСНС.

За даними рятувальників, травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає. До ліквідації пожежі було залучено 9 вогнеборців та два спецавтомобілі.

Наразі рух залізницею повністю відновлено.

Як повідомляв УНІАН, на Прикарпатті потяг розчавив автомобіль на переїзді, є жертви.