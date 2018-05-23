Ймовірний винуватець вибуху в туристичній Затоці перебуває в комі (відео)

Рятувальники та поліцейські підозрюють, що саме потерпілий міг бути винуватцем вибуху і пожежі.

Чоловік, який може бути винуватцем вибуху в туристичній Затоці на Одещині, досі перебуває у комі, у нього – 70% опіків тіла.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, в одній із кімнат бази відпочинку була розлита газоповітряна суміш, вона і спалахнула. Опіки отримав 27-річний чоловік. Рятувальники та поліцейські підозрюють, що саме потерпілий міг бути винуватцем вибуху і пожежі. Камери спостереження зафіксували, що чоловік перебував на балконі кімнати, і в момент підриву намагався швидко сховатися від вибухової хвилі.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне знищення майна.