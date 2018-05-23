На базі відпочинку в Затоці стався вибух (відео)

Попередня причина - вибух газо-повітряної суміші при підготовці до підпалу.

На базі відпочинку в селищі Затока (Одеська область) стався вибух. В результаті поранено 27-річного чоловіка, його госпіталізували. Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Одеської області.

"Близько шостої години вечора в поліцію надійшло повідомлення про те, що на території бази відпочинку в селищі Затока стався вибух, в результаті якого один з відпочиваючих отримав термічні опіки рук, ніг та обличчя", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа території військової частини у Балаклії осередків тління немає, ситуація контрольована - Міноборони

Потерпілого доставили в лікарню.

На місці події під керівництвом начальника ГУНП області Дмитра Головіна продовжують працювати вибухотехніки та посилена слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського відділу поліції.

Попередня причина - вибух газо-повітряної суміші при підготовці до підпалу.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація - 2 ч. ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.