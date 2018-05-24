У Харківській області п'яна жінка намагалася сховатися від патрульних і врізалася в поліцейське авто

Ховаючись від погоні, жінка проїхала 5 світлофорів на червоне світло, але в підсумку її машину вдалося заблокувати.

На дорогах міста Лозова Харківської області п'яна жінка-водій намагалася сховатися від поліцейських, але зіткнулася зі службовою машиною.

Про це повідомляє "Місто Х". За словами копів, під час патрулювання вулиць, вони зупинили автомобіль «Toyota Camry». Водій-жінка була п'яна. З нею на пасажирському сидінні їхав чоловік.

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Вимоги припинити рух вона проігнорувала, ховаючись від погоні, жінка проїхала 5 світлофорів на червоне світло, але в підсумку її машину вдалося заблокувати.

«Намагаючись виїхати з місця події, порушниця зіткнулася зі службовою машиною поліції, а пасажир висловлювався на адресу поліцейських нецензурною лайкою. Постраждалих немає, транспортні засоби отримали механічні пошкодження. В даний час встановлюються всі обставини події», - розповіли правоохоронці.

Раніше в Харкові патрульна зупинила авто і врізалася в нього.