"Показала середній палець": в Харкові патрульна зупинила авто і врізалася в нього (відео)

Між патрульною та водієм в Харкові стався конфлікт, за цим фактом триває службове розслідування.

У Харкові патрульна поліцейська врізалася в автомобіль, який сама ж зупинила для перевірки документів у водія.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Брати Яковлєви" в Twitter.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

У Харкові поліція сказала людині, що він її "задрачивает", показала середній палець, сіла в патрульний автомобіль, натиснула на газ і врізалася в автомобіль, який вона ж кілька хвилин тому, зупинила для перевірки документів!

Що скажете?



Підписуємось https://t.co/2cSRLrGvfZpic.twitter.com/wAhpO1vcdR — БРАТИ ЯКОВЛЕВИ (@yakovlevu) May 19, 2018

"У Харкові поліція показала середній палець, сіла в патрульну машину, газонула і врізалася в машину, яку вона ж кілька хвилин тому зупинила, щоб перевірити документи" - сказано в повідомленні.

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Як пояснили KHARKIV Today в прес-службі Управління патрульної поліції Харкова, за цим фактом триває службовий розгляд. Ця процедура, за словами правоохоронців, може тривати близько місяця.

Раніше повідомлялося, що житель міста Суми зняв на відео з вікна свого будинку, як патрульна поліція знущалася над людиною.

Прокуратура почала розслідування за фактом насильства двох поліцейських над місцевим жителем.