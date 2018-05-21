"Показала середній палець": в Харкові патрульна зупинила авто і врізалася в нього (відео)

16:04, 21 травня 2018
Інциденти
10000 0
Співробітниця поліції потрапила в скандал / фото УНІАН

Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Брати Яковлєви" в Twitter.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

"У Харкові поліція показала середній палець, сіла в патрульну машину, газонула і врізалася в машину, яку вона ж кілька хвилин тому зупинила, щоб перевірити документи" - сказано в повідомленні.

Читайте такожПеревертні у погонах: правоохоронці затримали банду, до складу якої входили працівники поліції (відео)

Як пояснили KHARKIV Today в прес-службі Управління патрульної поліції Харкова, за цим фактом триває службовий розгляд. Ця процедура, за словами правоохоронців, може тривати близько місяця.

Раніше повідомлялося, що житель міста Суми зняв на відео з вікна свого будинку, як патрульна поліція знущалася над людиною.

Прокуратура почала розслідування за фактом насильства двох поліцейських над місцевим жителем.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поліція#ДТП#Харків#скандал