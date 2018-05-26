Невідомі розпилили газ у приміщенні Київської Патріархії УПЦ КП

Від дій зловмисників ппостраждала монахиня, яка знаходилася всередині.

Ввечері 25 травня у приміщенні Київської Патріархії двоє невідомих розпилили сльозогінний газ.

Як повідомляє прес-центр Київської Патріархії, від дій зловмисників ппостраждала монахиня, яка знаходилася всередині. Невідомі втекли, їх розшукує поліція.

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"За попередньою оцінкою інцидент може бути викликаний бажанням якихось осіб чи сил загострити ситуацію в суспільстві та в церковному середовищі в умовах очікування рішення Вселенського Патріарха щодо видання Томосу про автокефалію Церкви в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення від президента України до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні, постанову Верховної Ради на підтримку цього звернення, а також відповідні звернення ієрархів українських православних церков.