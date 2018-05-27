Пригоди в Києві: у чотирьох іноземних глядачів фіналу Ліги чемпіонів пропали речі та документи

Зараз правоохоронці вирішують, чи слід кваліфікувати дані епізоди як кримінальні інциденти.

У ніч після фінального матчу Ліги чемпіонів в поліцію Києва звернулися чотири іноземці, у яких зникли речі і документи.

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Про це в ефірі каналу «112 Україна» розповів начальник київської поліції Андрій Крищенко.

"Всього за ніч до нас звернулися чотири людини, з числа тих, хто приїжджав на перегляд фінального матчу. Всі чотири факти пов'язані з втратою речей або документів. На даний момент ми вирішуємо, чи будемо кваліфікувати ці випадки як кримінальні події і вносити відомості до ЄРДР", – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 26 маяв Києві на НСК Олімпійський завершився фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому іспанський "Реал" (Мадрид) обіграв англійський "Ліверпуль" з рахунком 3:1.