В Одеській області за водіння автомобіля в нетверезому вигляді затримали депутата райради

За деякими даними, водій – депутат «Опозиційного блоку», голова районної організації «Опозиційного блоку» Олександр Пономаренко.

У місті Ізмаїлі Одеської області за водіння автомобіля в нетверезому вигляді затримали депутата райради.

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Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Одеси, в Ізмаїлі місцева патрульна поліція 27 травня затримала нетверезого водія, який керував автомобілем Toyota Land Cruiser.

За деякими даними, водій – депутат «Опозиційного блоку», голова районної організації «Опозиційного блоку» Олександр Пономаренко.

Поліцейські вирішили зупинити його іномарку через брудні номерні знаки, але водій зробив спробу втекти, значно збільшивши швидкість. Однак порушника затримали, перевірка показала рівень алкоголю в крові 2,18 проміле. Щодо чоловіка складено відповідні адміністративні документи.