На Львівщині п'яний військовий врізався в поліцейське авто (відео)

Копи були пристебнуті, втім в одного з них підозра на струс мозку, забої отримав і військовий.

Аварія з машиною патрульних трапилася напередодні на трасі неподалік Львова - в неї врізався п'яний військовий.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Водій легковика рухався в одному напрямку із авто патрульних. І просто наздогнав їхню машину. Від удару її розвернуло і винесло на зустрічну смугу.

У поліції кажуть, що їм пощастило, що зустрічний бус їхав повільно. Він зумів вчасно загальмувати і уникнути ще одного удару.

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Копи були пристебнуті, втім в одного з них підозра на струс мозку. Забої отримав і водій легковика. Чоловік був у військовій формі і напідпитку.

«Зі слів водія "Фольцвагена", версія полягає в наступному, що він декілька днів ніс службу, після того розпивав спиртні напої і таким чином він не дотримався дистанції і здійснив наїзд на автомобіль патрульної поліції», - каже заступник керівника патрульної поліції Львівської області Володимир Струк.

Раніше в Одесі п'яний водій влаштував стрілянину під час їзди.