На Житомирщині автомобіль з'їхав у ріку та "втопив" водія

Водій спав у салоні авто, яке скотилося у річку і потонуло.

На Житомирщині з’їхав у воду та втонув автомобіль Аudі-100. У салоні транспортного засобу спав його водій, який загинув.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області. Правоохоронці з'ясували, що вночі 27 травня автомобіль, на якому кілька чоловіків приїхали на рибалку, зрушив з місця паркування та покотився до води.

"У цей момент у салоні транспортного засобу знаходився його водій, який спав. Ймовірно, що транспортний засіб рушив з місця від мимовільних дій 50-річного чоловіка, який знаходився на водійському сидінні. На жаль, той не прокинувся і пішов під воду разом з авто", - йдеться у повідомленні поліції.

Авто вдалося витягти з води за кілька годин, однак врятувати життя чоловіка було вже неможливо.

Наразі поліція розпочала розслідування інциденту. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для з'ясування причини смерті.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня у Чернівцях у річці Прут потонув студент з Індії.