Сьогодні водолази знайшли тіло іноземця.

У Чернівцях у річці Прут потонув студент з Індії.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Чернівецькій області, 4 травня під час відпочинку на річці Прут пропав безвісти громадянин Індії, 1995 року народження.

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Хлопець навчався в медичному університеті. Разом із друзями він відпочивав на річці, в необлаштованому для цього місці, і вирішив пірнути із самовільно обладнаного трампліну. Юнак стрибнув у воду й не винирнув.

До пошуку хлопця були залучені рятувальники ДСНС та водолази міської рятувальної служби на воді. Того ж дня рятувальники обстежили місце події та територію поблизу, однак зниклого хлопця не знайшли. Зважаючи на пізній час доби, було прийнято рішення продовжити пошукові роботи 5 травня.

Сьогодні вранці тіло юнака водолази знайшли у річці за 50-70 метрів від місця стрибка. Тіло потопельника було піднято на поверхню. Його буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.