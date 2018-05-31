У Кривому Розі невідомі напали на депутата міськради, оголошено план "Перехоплення" (фото)
12:03, 31 травня 2018Інциденти
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Нападники завдали депутату пошкодження голови і зникли з місця події на автомобілі.
Депутати завдали легкі тілесні ушкодження / Facebook Андрій Немченко
У Кривому Розі невідомі напали на депутата міськради від партії "Сила людей" Андрія Немченка.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Увага всім! На мене скоєно напад! Червона "сімка", OI - частина номера", - написав Немченко.
Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження / Facebook Андрій Немченко
Нападники завдали депутату пошкодження голови і зникли з місця події на автомобілі.
Поліція оголосила план "Перехоплення" для затримання зловмисників. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень, ведеться розслідування.
Як повідомляв УНІАН, у Луцьку п'яна жінка покусала двох патрульних. За годину до інциденту поліцейські затримали за водіння в нетверезому вигляді її чоловіка.
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