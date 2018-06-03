На Херсонщині внаслідок зіткнення моторних човнів загинула людина
21:42, 03 червня 2018Інциденти
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Крім того, одна дитина доставлена в реанімацію.
В результаті зіткнення моторних човнів загинула людина / фото УНІАН
У Херсонській області в акваторії Дніпра зіткнулися два моторні човни "Крим", внаслідок чого загинув один з пасажирів човна.
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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій області.
крім того, в реанімацію доставили дитину 2010 року народження.
Зокрема, повідомляється, що інцидент стався в Бериславському районі.
Так, місцева поліція повідомила, що один човен вдарив на великій швидкості інший і зник з місця події.
"Потерпілих з місця події доставили люди, які відпочивали недалеко від Нової Каховки", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС уточнили, що в човнах перебували шість осіб, з них троє - діти.
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