На Херсонщині внаслідок зіткнення моторних човнів загинула людина

Крім того, одна дитина доставлена в реанімацію.

У Херсонській області в акваторії Дніпра зіткнулися два моторні човни "Крим", внаслідок чого загинув один з пасажирів човна.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій області.

крім того, в реанімацію доставили дитину 2010 року народження.

Зокрема, повідомляється, що інцидент стався в Бериславському районі.

Так, місцева поліція повідомила, що один човен вдарив на великій швидкості інший і зник з місця події.

"Потерпілих з місця події доставили люди, які відпочивали недалеко від Нової Каховки", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що в човнах перебували шість осіб, з них троє - діти.