Інцидент у метро Києва: курсанти масово перестрибували через турнікети (відео)

На відео видно, як група молодих людей у камуфляжній формі перестрибує через турнікет.

Курсанти Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на станції Київського метрополітену "Виставковий центр" масово перестрибували через турнікети, а деякі пролазили під ними.

Репост відповідного відео на своїй сторінці у Facebook зробила прес-секретар київської підземки Наталка Макогон.

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За її словами, контролер викликала поліцію, оскільки курсанти повинні оплачувати проїзд у метро на загальних підставах, а потім отримати компенсацію в бюджетній установі.

"Метрополітен сповістив керівництво Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка про порушення правил оплати проїзду, пільгового проходу і користування турнікетами у підземці", — повідомила Макогон.

Керівництво інституту вже провело роз'яснювальну бесіду з курсантами інституту. Про це повідомили джерела InfoResist у Міністерстві оборони України.

"Дирекцією ВІКНУ проведено роз'яснювальну роботу з курсантами, перед виїздом проводяться додаткові інструктажі. Разом з тим, з боку керівництва відомства до Київської міської адміністрації буде направлено лист з проханням розглянути можливість занесення курсантів до пільгової категорії пасажирів, які користуються міським транспортом", — повідомило джерело.