Оприлюднено відео підриву гранати у нічному клубі в Сумах

На кадрах можна побачити, як чоловік у чорному спортивному костюмі і балаклаві зриває з гранати чеку і кидає її під ноги людям.

У мережі з'явилося відео підриву гранати Ф-1 у нічному клубі "Луна" в Сумах. В результаті вибуху постраждали 9 осіб.

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Відеозапис інциденту оприлюднила у Facebook прес-секретар прокурора Сумської області Наталія Науменко.

На опублікованих кадрах можна побачити, як чоловік у чорному спортивному костюмі і балаклаві зриває з гранати чеку і кидає її під ноги людям, які стоять на майданчику в приміщенні.

За словами Науменка, в результаті вибуху один з потерпілих, 24-річний хлопець перебуває в реанімації.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах правоохоронці в рамках кримінального провадження з'ясовують обставини вибуху сьогодні близько 05:35 гранати Ф-1 у нічному клубі «Луна». Молодий чоловік, на голові у якого була балаклава, увійшов до холу клубу, зірвав чеку і кинув у натовп гранату. Після цього відразу намагався втекти, однак був затриманий охоронцями нічного клубу в сусідньому дворі.

В результаті вибуху постраждали 9 осіб, 7 з них були госпіталізовані.