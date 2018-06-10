Вибух у Сумах: поліція повідомила подробиці інциденту в нічному клубі (фото)

Встановлено, що молодий чоловік, на голові у якого була балаклава, увійшов у хол клубу, зірвав чеку та кинув у натовп гранату, після чого намагався втекти, однак був затриманий охоронцями нічного клубу в сусідньому дворі.

У Сумах правоохоронці в рамках кримінального провадження з’ясовують обставини вибуху гранати Ф-1 в нічному клубі «Луна», внаслідок чого постраждали 8 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, вибух пролунав сьогодні, 10 червня, близько 05:35.

«Встановлено, що молодий чоловік, на голові у якого була балаклава, увійшов у хол клубу, зірвав чеку та кинув у натовп гранату. Після цього відразу намагався втекти, однак був затриманий охоронцями нічного клубу в сусідньому дворі», – зазначається у повідомленні.

Зловмисника – 28-річного сумчанина – затримано в порядку ст. 208 КПК України, на обрання запобіжного заходу він чекатиме в ізоляторі тимчасового тримання.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 15/ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство з хуліганських мотивів), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України.

Досудове слідство проводить Слідче управління Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

Наразі з’ясовуються причини та обставини події. Попередньо встановлено, що затриманий за 30 хвилин до вибуху вже приходив у нічний клуб, проте охоронці не впустили його в середину.

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«У результаті вибуху гранати наразі до Сумської обласної лікарні госпіталізовано вісім осіб, двоє з яких перебувають у тяжкому стані. Постраждалим від 18 до 34 років», – повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП в Сумській області, наразі на місці події працюють керівництво ГУ НП, Сумського відділу поліції, слідчо-оперативна група, вибухотехнічні та екологічні служби.

«Слідчим відділом Сумського відділу поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо замаху на вбивство, опору працівнику поліції, незаконного зберігання та використання зброї та боєприпасів і вчинення хуліганських дій. Додаткові склади злочину будуть встановлені в ході огляду місця події», – коментує начальник Сумського відділу поліції Павло Карабута.

Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівника ГУ НП області.