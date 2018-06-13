У Харкові невідомі підірвали банкомат і вкрали гроші (фото, відео)

Невідомі заволоділи грошовими коштами, сума яких встановлюється.

У Харкові в середу рано вранці невідомі підірвали банкомат "Ощадбанку" та вкрали з нього гроші.

Про інцидент повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

"13 червня близько 04:00 до Немишлянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що стався вибух у банкоматі, розташованому на вулиці Краснодарській", – йдеться в повідомленні.

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Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав. За висновками фахівців вибухотехнічного управління обласного главку поліції, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. Невідомі заволоділи грошовими коштами, сума яких встановлюється.

Під час огляду місця події вилучено речові докази, які направлено на експертизу.

Інформацію внесли до Журналу єдиного обліку заяв і правопорушень Немишлянського відділу поліції. Вирішується питання щодо її кваліфікації за Кримінальним кодексом України.

Зазначається, що правоохоронці встановлюють всі обставини та осіб, причетних до події.

Відео: ГУ Національної поліції в Харківській області

Це не перший подібний випадок у Харкові. Нагадаємо, 3 квітня вночі невідомі також підірвали банкомат та заволоділи грошовими коштами. Встановлено, що стався вибух саморобного вибухового пристрою, який було поміщено в середину банкомату крізь лоток видачі грошей.